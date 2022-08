Audi travolge auto in panne e si ribalta sulla E45, ferito conducente | Intera famiglia si salva dietro guardrail - Tuttoggi

Violento tamponamento all'altezza di San Giustino, gli occupanti della Dacia con la ruota a terra sono usciti dall'auto pochi secondi prima dell'incidente | Il proprietario dell'Audi è rimasto cosciente, traffico in tilt per oltre un'ora

Paura ieri pomeriggio (domenica 28 agosto), poco dopo le 13, sulla E45 all’altezza di San Giustino (carreggiata sud), dove una Dacia rimasta in panne a causa del danneggiamento di un cerchione, che ha portato poi allo sgonfiamento dello pneumatico, è stata violentemente tamponata da un’Audi che, in seguito allo scontro, è finita per ribaltarsi sulla carreggiata.

Fortunatamente la forte collisione tra le due auto non ha avuto conseguenze gravi per le persone coinvolte. Gli occupanti della Dacia con la ruota a terra – marito e moglie con due figli piccoli – che, resisi conto di trovarsi in una situazione pericolosa, hanno chiesto aiuto ad un operatore della Polizia Stradale, che ha subito invitato la famiglia ad allontanarsi dalla vettura e a portarsi oltre il guardrail, in attesa che sul posto giungesse la pattuglia per il soccorso.