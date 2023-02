"Attraversamento anticipato", camminata diversa in un punto del centro storico a Spoleto - Tuttoggi

Una camminata riflessiva e di confronto con partenza dal Cantiere Oberdan in piazza San Gabriele dell’Addolorata,

Sabato 18 febbraio alle 9.30 è in programma “Attraversamento partecipato. Un modo per osservare con inedite prospettive gli spazi urbani e i beni culturali della nostra città”, una camminata riflessiva e di confronto con partenza dal Cantiere Oberdan in piazza San Gabriele dell’Addolorata, organizzata per favorire una conoscenza condivisa per reinterpretare e rigenerare gli spazi attraversati. Ad ogni partecipante verranno fornite schede che potranno essere compilate i cui contenuti saranno condivisi in un focus alla fine del percorso.

L’appuntamento è uno degli step previsti dal progetto “Nuovi attraversamenti: Spoleto di mezzo creativa, sociale e culturale” che il Comune di Spoleto ha candidato a finanziamento, a seguito dell’Avviso pubblico relativo alla “Azione 19.2.1.08 Servizi turistici e socioassistenziali e di cura” pubblicato dal GAL Valle Umbra e Sibillini nell’ambito del Piano di Azione Locale, PAL “Due Valli: un territorio” del Piano di Sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020.