Attivato 2° punto vaccinale nella palestra del Salviani "Grazie a sindaci e Usl" - Tuttoggi

Il sindaco Luciano Bacchetta “Città di Castello all’avanguardia in Umbria nella battaglia al Covid-19 grazie ai due punti vaccinali"

“Con il secondo punto vaccinale attivo, Città di Castello si pone all’avanguardia in Umbria nella battaglia al Covid-19”. E’ quanto ha dichiarato stamattina (venerdì 2 aprile) il sindaco Luciano Bacchetta, in occasione dell’apertura nella palestra dell’istituto Ippolito Salviani dell’altra sede, dopo quella di Trestina, per la vaccinazione nel territorio comunale tifernate.

“L’importante risultato di oggi è frutto dell’impegno dei sindaci dell’Altotevere – Paolo Fratini (San Giustino), Enea Paladino (Citerna) e Letizia Michelini (Monte Santa Maria Tiberina) – ma anche del lavoro dell’Usl Umbria 1, con il direttore del Dipartimento Altotevere Daniela Felicioni e il responsabile tecnico Maurizio Rapaioli, della disponibilità e collaborazione dell’Istituto Franchetti-Salviani, con la dirigente Valeria Vaccari”, ha sottolineato Bacchetta.

Il punto vaccinale del Salviani coprirà le esigenze della popolazione tifernate e di quella dei Comuni a nord del comprensorio, aggiungendosi al Cva di Trestina, che sarà a disposizione dei residenti a sud del territorio comunale e della vallata”.

“Per la maggiore efficacia della vaccinazione di massa – ha aggiunto Bacchetta – bisognerà comunque pensare anche ad una scelta di luoghi più diffusa in Altotevere e al coinvolgimento di medici di famiglia e farmacisti”.

Nelle ultime 24 ore, intanto, a Città di Castello si sono registrati 24 guariti, un numero importante in linea con quello dei giorni scorsi, a fronte di 18 nuovi positivi, dato che conferma come la circolazione del virus resti intensa. Il totale dei contagi tifernati si attesta quindi a 290.

“Per Pasqua, domani (3 aprile), domenica e lunedì saremo in zona rossa come in tutta Italia” ha ricordato il sindaco, che insieme all’assessore alla Polizia Municipale Michela Botteghi, con il vice comandante del corpo Graziano Fiorucci e al vicequestore Michele Santoro, dirigente del commissariato di Pubblica Sicurezza di Città di Castello, ha invitato i cittadini a “rispettare le rigorose prescrizioni previste, soprattutto dal punto di vista degli spostamenti e degli assembramenti nei luoghi pubblici”.

Con l’assessore Riccardo Carletti, Bacchetta ha evidenziato che “il mercato settimanale in programma domani sarà limitato unicamente alla presenza di ambulanti del settore alimentare, agricolo e florovivaistico”.