Attivata raccolta fondi per sostenere l'emergenza Coronavirus - Tuttoggi

Il Comune di Massa Martana ha attivato una raccolta fondi per sostenere l’emergenza Coronavirus sotto vari punti di vista. L’iniziativa – spiega il sindaco Francesco Federici – è nata per rispondere alle richieste di collaborazione pervenute, con l’invito alle associazioni locali, comunanze agrarie, pro loco e circoli del territorio ad aderire, con un contributo di libera entità, alla nostra proposta di far fronte alle esigenze pressanti del Covid-19.

A cosa serviranno i fondi raccolti

“Abbiamo individuato – spiega il primo cittadino – alcune esigenze alle quali vorremmo sopperire dal 4 maggio in poi, data ventilata per l’allentamento delle attuali restrizioni cui siamo tutti sottoposti e di una ripresa graduale delle normali abitudini di vita di ciascuno di noi, ivi comprese quelle lavorative.

Daremo priorità alla dotazione della mascherina, in concreta fase di realizzazione in circa 6000 unità per tutta la popolazione, in ragione di 2 mascherine ciascuno, un implemento degli aiuti in buoni spesa e pacchi alimentari alle famiglie massetane che si trovino in difficoltà economica e un aiuto al personale sanitario dell’ospedale di Pantalla mediante l’acquisto di kit di protezione individuale quali mascherine, guanti, indumenti professionali ecc….

La gestione dei fondi raccolti sarà gestita dal Comune e da me personalmente attraverso l’ufficio preposto. Le risorse verranno canalizzate al meglio, dove e nella misura in cui effettivamente necessitino e delle quali vi sarà pubblicamente e rigorosamente rendicontato l’avvenuto utilizzo garantendo il totale rispetto della privacy di tutti i beneficiari”.

Come contribuire

Chi vuole contribuire può versare il proprio contributo a mezzo bonifico intestato a: Comune di Massa Martana Tesoreria Comunale – Intesa San Paolo-Ag. Massa Martana IBAN IT25R0306938520000000046601 e indicando la seguente finalità : “Contributo per azioni di sostegno – emergenza Covid-19”.

I ringraziamenti del sindaco

“Colgo l’occasione – aggiunge il sindaco – per ringraziare quei cittadini, associazioni e le comunanze che fin da subito si sono rese disponibili e le sarte che stanno lavorando incessantemente per finire le mascherine in tempi utili per la distribuzione. Un ringraziamento anche alla famiglia Angelantoni che ha fornito un armadio frigo per lo stoccaggio di prodotti alimentari freschi necessari per completare i pacchi alimentari che vengono distribuiti con la collaborazione della CRI e della Parrocchia alle famiglie più in difficoltà.

Ringraziandovi per quanto in questo momento state facendo e continuerete a fare per la comunità, v’invio cordiali saluti, nella speranza che, prima possibile, potremmo sentirci tutti insieme orgogliosi di aver superato questa partita, così complessa e ardua d’affrontare”.