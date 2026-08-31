Atti persecutori, divieto di avvicinamento per un 49enne - Tuttoggi.info

Un 49enne è stato raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento a una donna, con cui aveva avuto una relazione, con l’applicazione del braccialetto elettronico. A chiedere il provvedimento al gip è stata la Procura di Perugia dopo le indagini sull’uomo, accusato di atti persecutori. Il divieto di avvicinamento è scattato dopo la denuncia della donna a seguito dei reati comportamenti di stalking che sarebbero stati messi in atto dall’ex. Qui l’articolo completo