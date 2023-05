Attesa per la Masterclass del prodigioso Steve Vai, per Visioninmusica - Tuttoggi.info

In questo corso Steve condivide la sua ricca esperienza di musicista indipendente e offre una visione estremamente stimolante, ed esoterica,

ALIEN GUITAR SECRETS è una masterclass senza precedenti offerta da Steve Vai a tutti gli studenti di musica e gli appassionati di chitarra. Questa esperienza unica, della durata di due/tre ore, offre ai partecipanti la possibilità di ascoltare Steve discutere di teoria musicale, tecnica chitarristica, business musicale e, soprattutto, metodi per scoprire e sbloccare la propria identità musicale.

In questo corso Steve condivide la sua ricca esperienza di musicista indipendente e offre una visione estremamente stimolante, e a volte profondamente esoterica, per essere il migliore nel proprio mestiere. Steve suona anche alcuni brani selezionati e offre una sessione di domande e risposte con l’opportunità per alcuni partecipanti di suonare o interagire personalmente con lui durante la lezione.

Appuntamento giovedì 18 maggio alle ore 20.00 presso l’Auditorium Gazzoli, Terni

BIOGRAFIA

Considerato da molti il più grande chitarrista di tutti i tempi, nei suoi oltre quaranta anni di carriera Steve Vai ha venduto oltre 15 milioni di dischi, vinto tre Grammy Awards e registrato con leggende quali Frank Zappa, David Lee Roth, Whitesnake e moltissimi altri. Vai ha inoltre preso parte a diversi progetti come G3 (con lineup che hanno di volta in volta incluso Joe Satriani, John Petrucci, Eric Johnson, Yngwie Malmsteen e Steve Lukather) e il supergruppo Generation Axe formato insieme a Zakk Wylde, Yngwie Malmsteen, Nuno Bettencourt e Tosin Abasi.

Nel 2012, la TEC Foundation gli ha conferito il prestigioso Les Paul Award, osservando: L’abilità mozzafiato di Steve Vai alla chitarra è acclamata nel mondo del rock e non solo… Vai ha dedicato il suo talento a far progredire creativamente il linguaggio della musica. Mentre molti artisti rientrano facilmente in un’unica categoria, Steve Vai rimane impossibile da categorizzare. Un alchimista musicale di altissimo livello”. La discografia di Vai comprende oltre 60 album tra progetti solisti e collaborazioni, in cui figurano G3, David Lee Roth, Whitesnake.

Vai ha scritto, prodotto e progettato tutti i suoi album da solista, molti dei quali pubblicati con la sua etichetta (Favored Nations Entertainment) che annovera album di musicisti leggendari come Tommy Emmanuel, Eric Johnson, Billy Sheehan. Vai è noto per le sue creative esibizioni dal vivo con orchestre di tutto il mondo e per progetti come Vai Academy, corsi di perfezionamento e Generation Axe – con Wylde, Malmsteen, Bettencourt e Abasi.

Tra gli strumenti firmati da Vai la chitarra lbanez JEM, progettata nel 1985 e “The Universe”, la prima chitarra elettrica a 7 corde. Compare nei film Crazy su Hank Garland, come produttore esecutivo e nei panni di Hank Williams e Crossroads del 1986, ispirato al bluesman Robert Johnson, in cui interpreta Jack Butler, il chitarrista del diavolo, e collabora con Ry Cooder alle scene musicali. Nel 2019 pubblica il suo primo libro, “Vaideology -Teoria musicale di base per chitarristi”.

Nel 2020 si apre il canale Patreon di Steve, dove viene discusso un vero e proprio pot-pourri di argomenti: lezioni musicali, tecniche chitarri­stiche, storie del passato, riff, naked tracks e altro ancora.

OFFICIAL WEBSITE VAI.COM