Atterraggio di emergenza per un ultraleggero, 118 e vigili del fuoco sul posto | Foto - Tuttoggi.info

Allarme per un ultraleggero in difficoltà, pilota atterra in un campo: sul posto vigili del fuoco di Foligno e 118

Atterraggio di emergenza per un ultraleggero nei pressi dell’aviosuperfice “Delfina” a Morella di Trevi. L’allarme è scattato lunedì all’ora di pranzo, con l’aeromobile ultraleggero che ha avuto dei problemi ed è atterrato in un campo. Sul posto il personale del 118, che ha provveduto a soccorrere il pilota, uscito comunque autonomamente dal mezzo, ed i vigili del fuoco di Foligno. Questi ultimi, constatata l’assenza di problemi particolari, hanno provveduto a transennare la zona.