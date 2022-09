AstroSamantha, "Ciao Umbria" dallo spazio | Le foto - Tuttoggi

Alcuni rispondono alla scienziata dell’ESA, l’Agenzia spaziale europea, divertiti “Posso vedere casa mia da là” altri colgono l’occasione per una amara critica “Hai visto che le case dei terremotati sono ancora li in mezzo ai calcinacci in molte parti??”.

Non poteva mancare la presidente della regione “L’astronauta Samantha Cristoforetti ci fa una bellissima dedica dalla Stazione Spaziale Internazionale, grazie Comandante e buona missione! L’Umbria vista dallo spazio è ancora più bella!”