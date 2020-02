Assunzione illecita, dirigente regionale nei guai - Tuttoggi

La Procura di Perugia indaga per abuso d’ufficio un dirigente della Regione per abuso d’ufficio. Secondo gli inquirenti il dirigente avrebbe alterato un concorso pubblico allo scopo di favorire l’assunzione del figlio di un altro noto ex dirigente.

Il settore è ancora quello della sanità, nervo scoperto in Umbria dopo le indagini della Procura di Perugia che hanno portato a rivelare un presunto sistema per alterare i concorsi pubblici.

Ora il dirigente attende l’udienza preliminare, dove sarà deciso l’eventuale suo rinvio a giudizio.