Assunzione contestata in Comune, audizione della Commissione

La riunione martedì 7 marzo alle 15

Il caso della contestata assunzione della familiare del vicesindaco Riccardo Meloni continua a far discutere. Dopo l’interrogazione e la mozione discussa in consiglio comunale, in piazza della Repubblica la questione verrà trattata dalla Commissione Controllo e Garanzia. Il coordinatore dell’organismo, David Fantauzzi, ha convocato una riunione per martedì 7 marzo alle 15 in sala consiliare, con l’audizione del segretario generale e del vicesegretario in merito alle due deliberazioni finite nel mirino e alla conseguente determinazione.