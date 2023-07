Assisi, verifiche in corso al tempio di Minerva dopo la caduta di un pezzetto di cemento | FOTO - Tuttoggi.info

La zona intorno al tempio di Minerva è stata transennata dopo che nella mattinata di sabato 8 luglio 2023 dei detriti non meglio identificati sono stati trovati sul palco sotto al momumento.

Immediate le verifiche sul monumento, condotte anche con l’ausilio dei vigili del fuoco: non è chiaro se si tratti di pezzi di pietra caduti dal monumento o di rifiuti accumulatisi sul tetto o sulla vicina torre e poi caduti, complici magari le piogge di qualche giorno fa.

Come spiega il sindaco Stefania Proietti, “siamo stati allertati da alcuni commercianti dopo la caduta di un pezzo di cemento. Con i tecnici comunali e i vigili del fuoco abbiamo immediatamente condotto delle verifiche sul pronao del tempio di Minerva verificando che non ci sono pericoli per la sicurezza. Abbiamo anche controllato tutto il cornicione. Ci tengo a precisare che non sono caduti pezzi di marmo di alcun tipo. Nel pomeriggio, dopo aver rimesso in sicurezza anche il palchetto dove uno scalino si era allentato, riapriremo”.