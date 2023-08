Assisi, tutto pronto per il Palio di San Rufino 2023: il programma - Tuttoggi.info

Tutto pronto ad Assisi per uno degli ultimi appuntamenti dell’estate, il Palio di San Rufino 2023 organizzato dalla Compagnia Balestrieri di Assisi. La manifestazione si apre giovedì 24 agosto dalle 10 alle 23 in piazza del Comune con il mercatino di San Rufino e alle ore 21.30 lo spettacolo itinerante dei gruppi della Compagnia Balestrieri di Assisi, nello specifico gruppo danza e gruppo fuoco. Stessi orari e manifestazioni anche per venerdì 25 agosto.

Il Palio di San Rufino 2023 entra poi nel vivo sabato 26 agosto alle 17.30 con il corteo storico con partenza da piazza del Comune alla cattedrale di San Rufino e alle 18 nella cattedrale di San Rufino si celebrerà la messa con l’investitura dei nuovi balestrieri e il battesimo dei piccoli balestrieri. Alle 20 in piazza San Rufino, la cena propiziatoria per la disputa del “Palio di San Rufino” e alle 22.30 nella stessa location, l’inizio dello spettacolo dei gruppi” della Compagnia Balestrieri di Assisi.

Domenica 27 agosto alle 16.30 di nuovo il corteo storico che muoverà da piazza del Comune in direzione piazza San Rufino dove alle 17 ci sarà l’esibizione dei gruppi della Compagnia. A seguire la disputa del Palio di San Rufino con gara a squadre tra i balestrieri dei Terzieri di Santa Maria, San Francesco e San Rufino e anche la gara individuale disputata tra i balestrieri della Compagnia, sul Tasso dipinto da Anna Scatolini. Alle 19 la premiazione con intervento delle autorità locali che consegneranno il Palio dipinto dall’artista Francesco Mancinelli al Terziere vincente. Al Balestriere vincitore della gara individuale andrà l’ambitissima balestrina d’argento e il tasso della gara.