Assisi, incendio sul tetto di una casa a due passi dalla basilica di San Francesco | Foto - Tuttoggi

Incendio in via Merry del Val, chiusa attualmente al transito. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale di Assisi

Incendio nel tardo pomeriggio di oggi ad Assisi, a due bassi dalla basilica di San Francesco. Ad essere interessato il tetto di un’abitazione, in via Merry del Val, dove era presente una struttura di plastica andata in fumo.

Dal tetto della casa si è alzata una colonna di fumo nero visibile a km di distanza. Ma per fortuna l’incendio sembra essere limitato alla struttura in questione, con i vigili del fuoco di Assisi prontamente al lavoro per evitare che si possa propagare all’abitazione. Sul posto sono presenti anche gli agenti della polizia locale, che hanno provveduto a chiudere la strada.