Assisi, inaugurate la mostra di Carlos Garaicoa e quella dedicata alle arti visive del '900 - Tuttoggi.info

Rimarranno esposte rispettivamente alla Rocca Maggiore fino a ottobre e a Palazzo Vallemani fino a novembre

Doppia inaugurazione ad Assisi sabato per l’Assisi Art Day.

In mattinata, il Comune di Assisi e Opera Laboratori hanno inaugurato alla Rocca Maggiore la mostra di Carlos Garaicoa, dal titolo “Ascoltare il volo degli uccelli”, che permetterà ai visitatori di ammirare le opere di uno degli artisti contemporanei più significativi, in un luogo che sprigiona bellezza nella sua maestosità architettonica. “Assisi è una città d’arte che custodisce con attenzione i suoi tesori, per metterli a disposizione di chi vuole goderne”, le parole del sindaco Proietti. All’evento – realizzato collaborazione con Galleria Continua, tra le gallerie d’arte contemporanea più famose al mondo – era presente lo stesso Garaicoa, che ha illustrato personalmente le sue particolari opere, visibili fino al 6 ottobre.

Sabato pomeriggio a Palazzo Vallemani è stata invece inaugurata (foto in evidenza) “Assisi nel ‘900. Le arti visive”, curato da Mario Romagnoli ed Ezio Genovesi e promosso dal Comune sempre in collaborazione con Opera Laboratori: ben 139 opere, 78 artisti, 60 prestatori e una grande mostra che racconta la storia della comunità assisana nel corso del Novecento, attraverso la creatività di artisti locali. L’esposizione che raccoglie, per la prima volta in maniera organica, l’opera di artisti assisani o comunque legati alla città nel corso del secolo scorso. Un progetto ambizioso, che sottolinea come Assisi nel ‘900 sia stata protagonista di una vera e propria rinascita culturale. La mostra sarà visitabile fino al 3 novembre prossimo.