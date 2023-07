Assisi, Cambio Festival 2023 pronto al debutto - Tuttoggi.info

Cambio Festival 2023 è pronto ad accendere i motori, con due appuntamenti nel giro di pochi giorni.

Il 6 luglio la manifestazione parte nello splendido scenario del Lavandeto di Assisi in località Castelnuovo, con la voce di Serena Brancale, cantante ma anche pianista e percussionista. Eclettica, virtuosa e vulcanica, Brancale – già ospite con Israel Varela della rassegna dello scorso anno – è una delle voci più talentuose della scena musicale italiana. Dalle ore 19 e dopo il concerto dj set a cura di Max P.

“Il pubblico della prima di Cambio Festival 2023 – spiega Francesco Raspa, presidente dell’associazione culturale Ponte Levatoio che organizza la manifestazione – si siederà tra i filari di lavanda con Assisi sullo sfondo per un’esperienza ineguagliabile. Sarà attivo un servizio di ristoro food e drink e, per chi lo desidera, entro e non oltre il 3 luglio è anche possibile prenotare la cena contattando il numero 328.6482716 al quale chiedere tutte le informazioni”.

Il 9 luglio a Tordibetto di Assisi torna invece Cambio Walk, la passeggiata culturale e naturalistica organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Tordibetto. Un percorso (dal costo di 5 euro) tra arte e cultura in un anello immerso nel verde tra i boschi e le colline di Assisi sull’antica via francescana che dalla Città Serafica porta a Gubbio. Al costo di altri 10 euro sarà anche possibile partecipare al pranzo. I biglietti per tutti gli spettacoli (anche quelli gratuiti) sono prenotabili sul sito www.cambiofestival.it e sul circuito Ticket Italia.