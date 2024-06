Assessori, i nomi sul tavolo della sindaca Ferdinandi

Il Pd pronto a passare all'incasso, ma c'è spazio anche per un'altra chiamata diretta della prima cittadina

Alto profilo. Voto degli elettori. Rappresentanza dei partiti della coalizione. Questi i tre criteri da mixare, ribaditi dalla stessa Vittoria Ferdinandi, che porteranno alla nomina degli assessori nella prima Giunta della storia di Perugia guidata da una sindaca. Nomi che saranno scelti “insieme”, certo, ma sui quali la neo sindaca vuole avere realmente l’ultima parola, e non solo perché è la prerogativa che le attribuisce la legge.

Come fatto in campagna elettorale, se qualcosa non la convince, non c’è diktat di partito che tenga.

Sicuramente sarà attenta a dare il giusto spazio alla rappresentanza femminile. Del resto, l’unico nome già ufficializzato in campagna elettorale è quello di Alessandra Sartore, già sottosegretario del Governo Draghi, subito al lavoro sul dossier conti pubblici senza perdere tempo, da assessore al Bilancio in pectore.

Il Pd prova a prendersi tre poltrone, forte del suo 19% e di quanto messo in campo in campagna elettorale. Certo, la stessa Sartore potrebbe essere compresa nella quota spettante ai dem, soprattutto se questi avranno anche il vice sindaco. Ruolo che potrebbe essere affidato a Francesco Zuccherini, uno dei Consiglieri dell’opposizione alla Giunta Romizi, che in questa tornata ha ottenuto 676 preferenze. Molto dipenderà dal peso delle deleghe: si va da quella “tosta” dell’Urbanistica, a Polizia locale e Sicurezza, comunque delicata, vista l’impostazione che aveva dato il centrodestra con lo “sceriffo Merli” e il cambio di strategia annunciato da Ferdinandi. I 712 voti di Lorenzo Ermenegildi Zurlo potrebbero anche fruttare un incarico di rilievo, anche se non in Giunta. Perché il Pd locale, Sartore a parte, ha da giocare i nomi di Costanza Spera ed Elena Ranfa. La prima sembra proprio destinata a sedere al tavolo degli amministratori, forte dei 1015 voti conquistati. Università e Politiche giovanili i possibili settori su cui può essere chiamata a operare.

L’ambiente è invece il terreno su cui può mettere in campo le proprie competenze David Grohmann, che ha raccolto 608 preferenze nella lista Anima Perugia. La seconda della coalizione per voti, più di Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi Sinistra messi insieme. Tanto da poter rivendicare un ruolo di peso, nei numeri o almeno nelle deleghe, rispetto alla presenza in Giunta delle altre forze.

Come Orchestra per la Vittoria, che potrebbe portare in Giunta Fabrizio Fofo Croce, già forte di un mandato tra i banchi dell’opposizione e molto vicino alla sindaca. La Cultura potrebbe essere la sua principale delega.

Ottimo il rapporto personale che lega Ferdinandi a Giacomo Leonelli, che proprio la scelta dell’amica candidata ha riportato nel campo largo, frantumando definitivamente i cocci del terzo polo. Pensa Perugia ha sfiorato il 6%, superando il M5s, pronto a portare in Giunta Francesca Tizi, con un possibile incarico all’Istruzione o al Personale.

L’altro partita della coalizione è Avs. Pierluigi Vossi, vice presidente nazionale dell’Associazione allenatori di calcio (Aiac), ha accettato la candidatura alle europee nella lista dell’Alleanza Verdi Sinistra. Un alto profilo perfetto per la delega allo Sport, alla quale però pare non sia interessato. E allora si scalda Lorenzo Falistocco, il più votato della lista con 354 preferenze, tallonato da Alice Spilla (328 i suoi voti).

Resta un posto libero, due se Sartore viene fatta rientrare in quota Pd e Anima Perugia si accontenta di un solo assessore, magari con deleghe più pesanti. Magari per un’altra figura di alto profilo, anche esterno, attingendo dai rapporti personali che la cavaliere Vittoria Ferdinandi ha dentro e fuori Perugia.