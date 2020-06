Asili nido, dall'8 giugno aperte iscrizioni - Tuttoggi

La direzione Istruzione – Cultura comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai nidi d’infanzia comunali (bambini dai 3 a 36 mesi) e ai centri per bambini e bambine (18-36 mesi, a partire dai bambini che compiono 18 mesi entro il 30 settembre).



Le domande

Le domande potranno essere consegnate da lunedì 8 giugno a mercoledì 8 luglio 2020, inviando i moduli di iscrizione – debitamente compilati, firmati e corredati di copia del documento di identità di chi sottoscrive (in formato .pdf oppure .jpg) – tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo iscrizioni.sec@comune.terni.it o via pec all’indirizzo comune.terni@postacert.umbria.it.



In alternativa è possibile consegnare la domanda di persona allo sportello Assistenza Scolastica in via Cassian Bon 4, previo appuntamento da concordare contattando lo 0744.549921 o inviando una email a iscrizioni.sec@comune.terni.it.

Per informazioni

Tutte le informazioni sulle modalità di presentazione delle domande e i relativi moduli sono disponibili nel sito del Comune di Terni e allo sportello URP.

Il personale dell’ufficio Assistenza Scolastica è a disposizione per consulenza e orientamento alla compilazione delle domande, allo 0744.549921.