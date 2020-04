Asili nido, da maggio via alle domande online per le iscrizioni

A partire dalla prima settimana di maggio saranno aperte le iscrizioni ai servizi educativi (fino ai 3 anni) del Comune di Foligno per l’anno educativo 2020/2021. Lo ha reso noto l’assessore all’istruzione, Paola De Bonis ricordando alle famiglie interessate che le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente in modalità online.

Le modalità

Potranno essere iscritti i bambini nati negli anni 2018/2019/2020. Il Comune assicurerà in ogni caso il necessario supporto per le famiglie che abbiano difficoltà tecniche nell’invio delle domande online. Le indicazioni per la compilazione della domanda saranno disponibili, nei prossimi giorni, sul sito web del Comune di Foligno: www.comune.foligno.pg.it. In considerazione degli effetti delle misure di contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, anche gli open day dei singoli nidi d’infanzia saranno effettuati attraverso collegamenti Skype.