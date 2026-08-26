Asili nido, 260 richieste dai Comuni per nuovi posti - Tuttoggi.info

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Asili nido, 260 richieste dai Comuni per nuovi posti

Redazione

Asili nido, 260 richieste dai Comuni per nuovi posti

21 amministrazioni hanno presentato domanda per i 260 posti richiesti e un importo di oltre 1.200 euro l’anno per i prossimi tre anni
Mer, 26/08/2026 - 13:48

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Sono 21 le amministrazioni che hanno presentato domanda, per complessivi 260 posti richiesti e un importo di 1.280.367 euro l’anno per i prossimi tre anni, che aiuteranno le casse comunali per sostenere le spese dei nidi. “Le 260 richieste arrivate dai Comuni confermano che il bisogno di nuovi posti nei servizi per la prima infanzia è ampio e diffuso” è quanto dichiara l’assessore regionale all’Istruzione, Fabio Barcaioli, commentando gli esiti della manifestazione di interesse rivolta ai Comuni umbri per l’ampliamento dell’offerta di posti nei servizi nido micronido per gli anni educativi 2026/2027 e 2027/2028.

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