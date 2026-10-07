 A Terni il Trofeo Grifoflex chiude in bellezza una super edizione 2026 - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

A Terni il Trofeo Grifoflex chiude in bellezza una super edizione 2026

Redazione

A Terni il Trofeo Grifoflex chiude in bellezza una super edizione 2026

Mer, 07/10/2026 - 06:32

Condividi su:

Il Trofeo Grifoflex 2026 ci ha restituito un’Umbria del pedale che può guardare al futuro con fiducia e basi oltremodo solide. Il circuito a tappe riservato alla categoria Giovanissimi, promosso dal Comitato Regionale della Federciclismo, si è concluso sabato 3 ottobre sui prati del Ciclodromo Renato Perona di Terni, con un evento conclusivo che ha rispecchiato in pieno lo spirito di festa e il successo dell’intera manifestazione.

Il Trofeo Ortana Asfalti, prova di Short Track magistralmente organizzata dal Triono Racing Team, ha rappresentato l’ultimo step di un viaggio di 9 tappe, iniziato lo scorso 4 aprile, che ha portato le formazioni umbre a misurarsi in 3 diverse specialità tra strada e fuoristrada. Un’avventura che ha messo in vetrina non solo sedi di gara inedite e suggestive, a partire dalla Caserma Gonzaga di Foligno sede della manche inaugurale, ma anche molti di quegli impianti, come ciclodromi e bike park, riconosciuti nel territorio come veri fiori all’occhiello per la pratica sportiva.

La location del round conclusivo di Terni non ha fatto eccezione, coi 60 piccoli partecipanti al via che hanno inforcato le loro MTB su un circuito, di 430 metri, adatto a tutte le 6 classi in gara e ben bilanciato tra passaggi tecnici e sezioni dove spingere a fondo sui pedali. Il pomeriggio di sole dal sapore quasi agostano ha dato un ulteriore tocco di colore a una prova in cui tutti gli atleti non si sono risparmiati per garantire ai propri team l’ultimo decisivo bottino di punti per la graduatoria finale.

Mai come in questa edizione è stata proprio la tappa conclusiva a definire le vincitrici delle splendide bici griffate Grifo Flex SPA, due da strada e due MTB nel pieno rispetto del carattere multidisciplinare del circuito, in palio per le migliori 4 società in classifica. In vetta il Foligno Cycling Team ha scalzato al colpo di reni la Gubbio Ciclismo Mocaiana, riuscendo così a invertire la top 2 della passata stagione. Al 3° posto si è invece confermata l’UC Foligno Start, mentre i padroni di casa del Triono Racing Team hanno compito a loro volta al fotofinish il soprasso, ai danni del GS Avis Bike Amelia, per la 4° e ultima moneta da premio. Festa doppia per il Foligno Cycling Team anche in virtù del successo nella classifica a partecipanti per società di giornata, mentre in quella a punti si è imposta la Nestor Marsciano.

Squadre, corridori e tecnici hanno ricevuto il caloroso plauso anche della folta delegazione dei vertici federali presente in loco a Terni. ???????????????????? ???????????????????????????????????????? (Vicepresidente vicario CR Umbria), ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????? (Vicepresidente CR Umbria), ???????????????????????????????????? ???????????????????????????? (Presidente CP Terni) e l’????????????. ???????????????????? ???????????????????????????????? (Presidente Commissione Sicurezza FCI) hanno officiato la cerimonia di premiazione e speso anche importanti parole sullo stato di salute di un movimento capace di esprimere numeri consistenti e qualità, sia nell’organizzazione degli eventi che nella formazione dei ragazzi, in più di una disciplina. Appuntamento ora all’edizione 2027 per una nuova appassionante giostra dedicata al futuro dell’Umbria del pedale.

L’elenco delle società umbre protagoniste del Trofeo Grifoflex 2026: ASD Altotevere Bike, ASD Nestor Marsciano, ASD CT Massa Martana, ASD GS Avis Gualdo Tadino, ASD UC Foligno Start, ASD Team Bike Miranda, Foligno Cycling Team, GS AVIS MTB Amelia ASD, Gubbio Ciclismo Mocaiana, Triono Racing SC Centrobici, UC Città di Castello ASD.


Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Orvieto

Ospedale Orvieto, 15 medici assunti

Orvieto

“La vostra auto è stata usata per una rapina”, ma è una truffa. Arrestati in flagranza
Spoleto

Morta a Spoleto Annunziata Nunni Miolli | Il cordoglio dell’amministrazione di Spoleto

in umbria

gli ultimi pubblicati

Pillole Italpress

Ue, Tridico “Troppe questioni economiche e sociali non ancora affrontate”
Pillole Italpress

Ue, De Meo “Sull’energia non bastano i proclami”
Pillole Italpress

Ricerca, Bernini “Cervelli in fuga fenomeno patologico se è un obbligo”
Top News ITALIA

I turisti diventano attori di fiction nella “Hollywood cinese” di Hengdian

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!