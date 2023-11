Asfalto completato in via Alessi, ora lavori in via Dal Pozzo

I prossimi interventi del Piano strade del Comune

Completato l’intervento di ripavimentazione di via Alessi e via Angusta, in centro, dove viene quindi ripristinata la normale viabilità. I lavori hanno riguardato una superficie di circa 1300 mq. A breve, comunicano dal Comune, si procederà anche al ripristino della segnaletica orizzontale.

“Oltre a ciò, proseguono – spiega l’assessore ai lavori pubblici Otello Numerini – gli interventi di ripavimentazione stradale. Nei giorni scorsi, in particolare, sono stati completati i lavori in via Madonna della Collina in zona Prepo ed in via Fuori le mura (zona cassero di Porta Sant’Angelo). Attualmente sono in corso le riqualificazioni di strada Monte Pacciano e strada dei Conservoni nella parte alta di San Marco. Nei prossimi giorni è previsto l’avvio dei lavori in via Enrico Dal Pozzo, strada di accesso al cimitero di Perugia, e via Fiesole in zona Settevalli”.