Arvedi Ast-Gap Terni, sindacati "Pronti alla mobilitazione" - Tuttoggi.info

“Come Segreterie Territoriali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Fismic-Confsal e rispettive Rsu, dopo l’incontro svolto in data 31 luglio 2024 con l’ufficio personale di Gap e uno dei responsabili cantiere di Terni, con oggetto” la verifica degli impegni presi e l’avanzamento dei lavori in materia di salute e sicurezza”, riteniamo non soddisfacente quanto emerso dalla discussione” – è quanto si legge in una nota congiunta dei sindacati che definiscono nello specifico, le criticità riscontrate:

Mancata assegnazione dell’ordine per il rifacimento del manto stradale parco rottami entro la fermata estiva

Mancata assegnazione dell’ordine per installazione abbattimento automatico polveri impianto Bertolotti

Progetto per nuova cabina di carica parco rottami

Conferma dell’assorbimento degli aumenti salariali del CCNL

Gli obiettivi dei sindacati

Per quanto riguarda, invece, gli obiettivi da raggiungere, i sindacati ritengono che siano necessari:

Una modalità scritta di gestione per l’ingresso dei camion al parco rottami che prevederebbe l’ingresso di massimo tre mezzi alla volta

Un nuovo sistema di irrigazione permanente per bagnare il piazzale movimentazione delle Casse Mobili che sostituirebbe il passaggio dell’autobotte

Sindacati “Pronti alla mobilitazione”

“Siamo stanchi di ricevere le stesse risposte, le quali evidenziano buoni propositi, ma disattesi da ritardi imputabili una volta ad Ast ed altre a Gap – concludono i sindacati – Se le buone intenzioni non si trasformano in atti concreti chi ci rimette sono sempre i lavoratori. Abbiamo fatto un interpello ufficiale, agli enti preposti al controllo della salute ed ambiente nei posti di lavoro e continuando a monitorare nelle prossime settimane l’andamento degli impegni presi, ci riserviamo di intraprendere alla ripresa delle attività lavorative qualsiasi forma di mobilitazione”.