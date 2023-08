Arrestato ed espulso dall’Italia, i carabinieri lo ritrovano al ristorante a Corciano

Il 55enne bosniaco è stato portato nel carcere di Capanne

Era stato espulso dall’Italia nel 2019 e per cinque anni non poteva far ritorno. Questa la pena, alternativa al carcere, che era stata a un bosniaco 55enne per vari reati contro il patrimonio e la persona.

Ma i carabinieri della Compagnia di Perugia, durante un controllo, lo hanno trovato tra gli avventori di un ristorante di Corciano.

Per questo nei suoi confronti è scattato l’arresto, fino all’espiazione della pena. Il 55enne è stato quindi portato nel carcere di Capanne.