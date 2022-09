Arrestato con 20 involucri di cocaina dai poliziotti in bici

Per questo motivo, gli agenti lo hanno sottoposto a perquisizione che ha avuto esito positivo. Infatti, all’interno della tasca dei pantaloni, i poliziotti hanno rinvenuto 20 involucri in cellophane termosaldato contenente cocaina e 75 euro in contanti.

All’interno del marsupio, inoltre, sono stati rinvenuti 285 euro in contanti, una tessera sanitaria intestata a una ragazza ed un cellulare. Sentito in merito al possesso del denaro, il 22enne – che è risultato anche disoccupato – non è stato in grado di fornire una motivazione plausibile.

Terminati i controlli, è stato accompagnato in Questura per le attività di rito. Al termine delle procedure di identificazione, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e deferito in stato di libertà per ricettazione. Su disposizione del pubblico ministero, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne. Mentre il denaro, lo stupefacente e lo smartphone sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.