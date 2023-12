Armato di coltello rapina tabaccheria, arrestato

Fermato dalla polizia, addosso aveva ancora le sigarette e i Gratta e vinci rubati a San Sisto

Armato di coltello, è entrato in una tabaccheria a San Sisto e si è fatto consegnare l’incasso (circa 400 euro), pacchi di sigarette e Gratta e vinci, prima di darsi alla fuga.

Il responsabile, un tunisino di 54 anni, è stato poi rintracciato dalla polizia della Squadra mobile, sulla base delle immagini della telecamera di videosorveglianza e arrestato. E’ stato rintracciato nei prezzi di piazza Vittorio Veneto e sottoposto a perquisizione: addosso aveva ancora 15 pacchetti di sigarette, 10 biglietti “Gratta e Vinci”; un piccolo coltello e 400 euro in contanti, verosimilmente provento della rapina appena consumata.

Accompagnato in Questura, al termine delle attività di rito, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di rapina aggravata e, su disposizione del pubblico ministero, associato presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne, in attesa dell’udienza di convalida.