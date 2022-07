Aree Peep, il diritto di superficie diventa proprietà

In sostanza si tratta di un atto di natura tecnica per l’adeguamento alla normativa entrata in vigore a maggio.

Il consigliere del Pd Francesco Zuccherini ha segnalato che si tratta di una pratica che ha una valenza particolare per il territorio, perché sono tante le aree coinvolte. “In passato – ha spiegato – le aree peep hanno rappresentato un’importante forma di sviluppo per la città ed un’occasione per rispondere alle esigenze della cittadinanza. Da un po’ di tempo, tuttavia, sono emerse delle criticità sulla questione degli svincoli dei terreni cui si è cercato di rispondere l’anno scorso prevedendo delle agevolazioni”. Per Zuccherini sarebbe utile riproporre queste agevolazioni al fine di consentire il completamento delle pratiche in modo da evitare lo spopolamento di interi quartieri dove insistono gli alloggi Peep, come ad esempio a Montegrillo.

In passato la vicenda delle aree Peep era diventata un caso, quando numerose famiglie, a cominciare da quelle residenti nella zona di Ponte della Pietra, si erano viste recapitare dal Comune le cartelle relative alla propria abitazione.