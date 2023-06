Area di crisi complessa Terni: "Bene l'attenzione per ambiente e sviluppo sostenibile" - Tuttoggi.info

L'assessore all'Ambiente del Comune di Terni: "Passaggio importante viste le nostre criticità ambientali".

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato la circolare ministeriale con l’avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell’area di crisi industriale complessa “Sistema locale del lavoro di Terni” tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.

Le domande di agevolazione devono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 6 giugno, fino alle ore 12.00 del 18 giugno.

“L’avviso promuove la realizzazione di iniziative imprenditoriali nel territorio comunale finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all’attrazione di nuovi investimenti”, sottolinea l’assessore all’Ambiente del Comune di Terni, Mascia Aniello.



Aniello: “Passaggio importante”

“Tra le caratteristiche delle iniziative imprenditoriali ammissibili, al punto c), comma 1, lettera a) della circolare viene indicata la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione e/o innovazione di processo, progetti di ricerca e/o di sviluppo sperimentale e da progetti per la formazione del personale, in grado di sostenere l’economia locale e tracciare traiettorie di sviluppo sostenibile”.

“Si tratta di un passaggio importante alla luce delle criticità ambientali della Conca Ternano-Narnese. Questa nuova Amministrazione comunale intende promuovere molti altri incisivi interventi per tutelare davvero la salute e l’ambiente, a beneficio di tutti i cittadini ternani. L’auspicio è che vengano finanziati progetti in grado di cambiare finalmente la situazione”.