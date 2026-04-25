Energia, Fumarola "Serve un fondo europeo, la frammentazione è un danno" - Tuttoggi.info

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Energia, Fumarola “Serve un fondo europeo, la frammentazione è un danno”

ItalPress

Energia, Fumarola “Serve un fondo europeo, la frammentazione è un danno”

Sab, 25/04/2026 - 18:03

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MILANO (ITALPRESS) – “Noi abbiamo il dovere di affrontare l’oggi con provvedimenti di emergenza, ma abbiamo anche la necessità di pensare a come portare il nostro paese al di là di questa crisi che per la maggior parte deriva da una condizione geopolitica che peggiora di giorno in giorno. Abbiamo apprezzato i primi provvedimenti che sono stati messi in campo rispetto al tema dell’energia, ma pensiamo che ci debba essere un confronto strutturato per affrontare questo problema non solo nel nostro paese ma anche in Europa”. Così la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola a margine del corteo di Milano per la Festa della Liberazione. “Noi proponiamo un fondo europeo che debba mettere gli Stati nella condizione di poter affrontare il tema energia insieme. Diversamente rischiamo che la frammentazione peggiori la situazione”, ha aggiunto.

xh7/sat/mca1

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