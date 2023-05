Approvato il Rendiconto di Gestione 2022 del Comune di Spoleto - Tuttoggi.info

Positiva la Relazione al Bilancio del Collegio dei Revisori dei Conti. Il sindaco Sisti "Bilancio sano ed efficiente"

Il Consiglio Comunale ha approvato nel pomeriggio del 18 maggio il Rendiconto di gestione 2022 (Conto del Bilancio, Conto economico e Stato Patrimoniale, i prospetti riepilogativi dei servizi produttivi e dei servizi a domanda individuale, la relazione sulla gestione, la relazione del Collegio dei Revisori), con 16 voti favorevoli, 7 contrari e nessun astenuto.

Nel corso delle due sedute del massimo consesso cittadino è stato spiegato che la situazione finanziaria dell’esercizio 2022 evidenzia un avanzo di amministrazione di € 45.121.678,53, accantonato per € 30.894.514,39 al fondo crediti di dubbia esigibilità (diminuito di circa € 4.800.000 rispetto al 2021 anche grazie all’eliminazione dei residui attivi per circa € 8.088.000). Un avanzo di amministrazione la cui parte vincolata è di € 4.864.911, mentre quella destinata agli investimenti è pari a € 598.415.

Al Fondo contenzioso sono stati invece destinati € 3.573.734, che serviranno a finanziare prevalentemente i contenziosi in essere. Va ricordato che quasi 2 milioni del fondo dovranno essere utilizzati per liquidare il decennale contenzioso dell’Ente con l’Avvocato Massimo Marcucci su un numero rilevante di prestazioni professionali mai saldate o solo in parte. Nel corso della discussione sul punto non sono stati pochi i momenti di tensione tra minoranza e maggioranza stante il fatto che da una prima transazione intorno agli anni 2012-2013, per un valore di 1,2 / 1,3 milioni si è arrivati per fasi alterne all’attuale cifra di 1,8 milioni oltre spese e interessi accessori.

Per quanto riguarda il disavanzo risalente al rendiconto 2015, per cui è previsto, come per tutti i comuni, un ripiano trentennale, a cui si aggiunge il disavanzo dell’esercizio 2020 da ripianare in tre anni (scadenza 2023), è stato registrato un recupero di € 3.061.120,78 rispetto a € 854.360,09 previsti nel bilancio 2022. Si tratta quindi di un maggior recupero che, oltre ad aver reso possibile una notevole diminuzione del disavanzo, potrebbe permettere un recupero complessivo prima della scadenza prevista.

“Abbiamo un bilancio strutturalmente sano ed efficiente e il rendiconto 2022 ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti – Siamo nella condizione di poter ragionare nei prossimi anni di una diminuzione del livello della fiscalità dipendente dal Comune”.

Per quanto riguarda le opposizioni, le maggiori obiezioni sono state relative al fatto che il consuntivo, anche alla luce della dettagliata Relazione dei Revisori, mostra una maggiore propensione alla sistemazione tecnica dei conti, definita “ripulitura” e messa in sicurezza dei conti, e non alla previsione di azioni strategiche per l’ente.