"Apecchiese tranquilla", raccolta firme e giro su 2 ruote per la sicurezza della "strada del mare" - Tuttoggi.info

L’Associazione Ferro E Motus organizza la tradizionale manifestazione “Sp 257 Revisited”, in programma domenica 1 ottobre e giunta alla 9^ edizione

Una raccolta firme per chiedere agli enti preposti interventi adeguati sulla Sp 257 Apecchiese, la strada verso il Mare Adriatico – con 141 curve e 12 rettifili – tanto cara a tifernati e motociclisti.

Anche quest’anno l’Associazione ‘Ferro E Motus’ organizza la tradizionale manifestazione “Apecchiese tranquilla – Sp 257 Revisited”, in programma domenica 1 ottobre e giunta ormai alla nona edizione, con la quale il sodalizio, “perseguendo gli obiettivi di valorizzare la strada e fare in modo che non sia più teatro di incidenti, cercando di sensibilizzare i motociclisti, nel condurre una guida in sicurezza secondo i dettami del codice della strada, e le Amministrazioni competenti a migliorare la manutenzione del fondo stradale, segnaletica e dispositivi di sicurezza”.

“Per questi ultimi aspetti – precisano gli organizzatori, il presidente Matteo Barbagli in testa – è prevista una raccolta firme che sarà consegnata al Servizio Strade della Regione Umbria e, per conoscenza, al Comune di città di Castello”. Il programma della manifestazione prevede una passeggiata su due ruote tra i tornati della Sp 257, aperta a tutti coloro che intenderanno partecipare, che prenderà il via alle ore 10 del 1° ottobre dal Bar Colorado (distributore metano, dove sarà effettuata la raccolta di firme) per concludersi nel Comune di Apecchio, che ha concesso il proprio patrocinio per la manifestazione nell’ambito della 41ª Mostra Mercato del Tartufo, dove si terrà il pranzo conviviale.

“Nell’ambito della manifestazione ‘Apecchiese tranquilla’ – conclude Barbagli – sarà effettuata anche una raccolta fondi finalizzata al progetto “Hold Fast” dedicato al sostegno psicologico delle persone affette dal cancro alla prostata, che andrà ad integrare quella già avviata in occasione del raduno motociclistico ‘The Distinguished Gentleman’s Ride’ tenutosi il 21 maggio nella nostra città, organizzato sempre dalla Ferro E Motus, destinati alla AACC di Città di Castello”.

“Come amministrazione comunale – dichiarano gli assessori tifernati Riccardo Carletti e Rodolfo Braccalenti – abbiamo concesso il patrocinio all’iniziativa che vuol essere un monito per tutti nel sensibilizzare i motociclisti a percorrere in modo responsabile questa strada che unisce Umbria e Marche, adottando una guida tranquilla e consapevole, arrivando ugualmente e forse più appagati e riposati alla meta, che in questa occasione sarà un momento di festa e convivialità tra tutti i partecipanti. Condividiamo anche la necessità di porre in essere ulteriori interventi sulla strada per garantire la massima sicurezza a chi la percorre”.

Già lo scorso luglio controlli stradali erano stati disposti grazie al coordinamento dei Prefetti e Questori di Perugia e Pesaro, con appositi servizi straordinari d’interforze che hanno interessato anche l’“Apecchiese”, durante i quali pattuglie delle forze dell’ordine e di Polizia, assieme alle Polizie Locali di Città di Castello, Apecchio, Piobbico e Acqualagna, hanno effettuato appositi servizi, in particolare nei week-end, finalizzati a prevenire comportamenti pericolosi da parte di automobilisti e motociclisti.