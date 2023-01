Anziani truffati, a scuola dai Carabinieri di Terni per imparare a difendersi - Tuttoggi

Sono previsti per il mese di febbraio altri quattro incontri presso le Parrocchie di Arrone, Ferentillo, Marmore e Stroncone.

Nel corso degli incontri sono stati trattati argomenti attinenti alle più frequenti modalità di truffe in danno degli anziani, porta a porta e tramite abboccamento telefonico, truffe informatiche, truffe su strada (la famosa truffa dello specchietto, le rigature, gli urti fittizi), la riservatezza delle informazioni (cosa non “pubblicare” sui vari “social networks” per non compromettere la propria sicurezza), accortezze da utilizzare per prevenire i furti in abitazione, il concetto di sicurezza partecipata, l’importanza del ricorso al denaro digitale.

I Comandanti di Stazione, che da sempre hanno una valida rete di colleganza con i Comuni, i Centri per la socialità e con le Parrocchie, raggiungono sempre tramite questi un numero ampio di persone che sono attente ed interessate a tali iniziative. Tutte le numerose domande poste dai partecipanti sono state connesse agli argomenti trattati.