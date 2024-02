Anziana aggredita in pieno giorno da tre donne

I fatti in via del Campanile intorno alle 12.30. Sul posto anche le forze dell'ordine. Le tre sarebbero state sotto effetto di alcol.

Anziana aggredita da tre donne in pieno giorno in via del Campanile. I fatti intorno alle 12.30, quando la signora 80enne ha incrociato tre donne, in evidente stato di alterazione da alcol e probabilmente anche droghe. A quel punto le donne hanno iniziato ad attaccarla fino ad iniziare a colpirla con calci e pugni.

Anziana aiutata da passanti e turisti

La signora è stata salvata per il passaggio di alcuni turisti di passaggio che l’hanno aiutata e hanno messo in fuga le tre. Subito recatasi al Pronto soccorso, la donna se l’è cavata con varie contusioni alla testa e all’occhio. Sul posto sono intervenute Polizia e Carabinieri. “Le donne sono state riconosciute come abituali frequentatrici di piazza Matteotti – ha scritto il figlio della signora, Michele Bartoli, sul gruppo Facebook Segnalazioni Foligno – mia madre grazie a delle persone accorse in tempo, fortunatamente, se l’è cavata solo con varie contusioni. Mi resta difficile non polemizzare sulla sicurezza della città, le telecamere, etc, ma una soluzione va trovata subito”.