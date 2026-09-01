Ansia per una donna rimasta bloccata in acensore - Tuttoggi.info

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Ansia per una donna rimasta bloccata in acensore

Redazione

Ansia per una donna rimasta bloccata in acensore

Mar, 01/09/2026 - 14:25

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Momenti di grande paura questa mattina per una donna di 76 anni, rimasta intrappolata per quasi due ore all’interno dell’ascensore di una palazzina di tre piani nel centro di Umbertide.

La donna si trovava all’interno della cabina quando, per cause ancora da chiarire, l’impianto si è improvvisamente fermato all’altezza dell’ultimo piano. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di un’interruzione della corrente elettrica, forse collegata ai lavori in corso in vista dell’imminente Fiera di Settembre. Saranno comunque gli accertamenti tecnici a stabilire con precisione l’origine del guasto.

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