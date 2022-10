Anniversario della Marcia su Roma, “fasci del Mercato Coperto ancora visibili”

Bori, Pd, chiede al Comune di mantenere l'impego di coprirli, soprattutto in questo momento di ritorni "nostalgici"

Nel centenario della Marcia su Roma i fasci littori del Mercato Coperto sono ancora visibili. Lo evidenzia con “rammarico e sconcerto” il segretario umbro del Pd, Tommaso Bori, in una nota congiunta condivisa con i gruppi di centrosinistra al Comune di Perugia, Pd e IPP. E questo, sottolinea, nonostante la promessa della Giunta comunale di coprirli.

“Vogliamo sottolineare questa promessa mancata – continua Bori – in un momento storico particolare come l’anniversario della Marcia su Roma, che in tanti suscita ancora, e purtroppo, istinti nostalgici. Vogliamo farlo inoltre in un contesto politico in cui la nuova premier, legittimamente eletta dalla maggioranza dei cittadini, ha dovuto fare un’operazione di chiarezza sul suo rapporto con il fascismo e con i regimi, alla luce di posizioni assunte nel corso del proprio percorso politico, sempre poco chiare

e nette”.