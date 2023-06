Annalisa e Francesco Muglia avvistati ad Assisi: relax o nozze religiose in Umbria? - Tuttoggi.info

La coppia è in Umbria per qualche giorno di relax pre matrimonio o starebbe per sposarsi per poi festeggiare in Liguria?

Relax prima delle nozze o c’è qualcosa di più? L’Umbria e Assisi sognano che uno dei matrimoni dell’estate possa tenersi proprio nel cuore verde d’Italia, dopo che la cantante Annalisa e Francesco Muglia, suo futuro marito, sono stati avvistati nella città serafica.

A maggio le pubblicazioni civili sono state affisse al Comune di Savona: come riportava Fanpage, “La cantante ex Amici, originaria di Carcare, andrà all’altare con un uomo che è fuori dai riflettori dello spettacolo ma è ben conosciuto nel mondo del turismo. Si chiama Francesco Muglia, celebrato manager (anche dalle riviste di settore) di Costa Crociere”. Qualche giorno fa Vanity Fair ha aggiunto alcuni dettagli, ossia che le nozze, molto private, avranno luogo in Liguria, nel borgo di Tellaro (secondo le pubblicazioni dello scorso 12 maggio), uno dei luoghi più romantici e sofisticati della regione. Al matrimonio in Liguria ci saranno Maria De Filippi, Rudy Zerbi, ma anche la coppia Chiara Ferragni-Fedez con cui, insieme agli Articolo 31, Annalisa Scarrone ha lanciato “Disco Paradise”, attualmente in rotazione nelle radio.

Ma in queste ore Annalisa e Francesco Muglia sarebbero stati avvistati in Umbria, per la precisione ad Assisi, come riporta AssisiNews: forse per qualche giorno di relax dopo l’impegno del LoveMi, il concerto organizzato da Fedez a Milano, ma c’è chi ipotizza che le nozze possano svolgersi proprio ad Assisi, dove la cantante si è esibita due volte, nel 2014 e nel 2016, all’interno della rassegna Con il cuore.

Tra l’altro, come riporta Leggo, in un servizio del Tg regionale ligure viene raccontato il mistero della prenotazione mancante, che corroborerebbe l’ipotesi delle nozze umbre. «Il parroco di Tellaro don Federico ha chiamato il sindaco e gli ha chiesto ‘ma lo celebri tu il matrimonio di Annalisa all’oratorio di Santa Maria in Selàa? La chiesa non è prenotata’. Il sindaco Paoletti, stupito, risponde che non se sa nulla. Né la chiesa, né l’oratorio sono stati riservati e ormai è tardi», racconta l’inviata Rai. Scavando più a fondo, è venuto fuori un retroscena che potrebbe risolvere il mistero: come spiega il servizio, «Il futuro sposo è vice di un’importante di una compagnia di navigazione. Possibile che il matrimonio si celebri su una barca e che poi la cerimonia si sposti in un ristorante esclusivo adiacente al borgo. Probabile, ma impossibile avere conferme». E quindi, le nozze religiose di Annalisa Scarrone e Francesco Muglia si svolgeranno ad Assisi o comunque in Umbria? Tra poche ore il mistero, in un modo o nell’altro, sarà svelato….