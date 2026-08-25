Ancora vandali al Parco Pascoletti - Tuttoggi.info

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Ancora vandali al Parco Pascoletti

Redazione

Ancora vandali al Parco Pascoletti

Mar, 25/08/2026 - 15:52

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Vandali ancora in azione a Ponte San Giovanni. Hanno completato il danno distruggendo completamente la rete del minivolley posta nel punto che collega il Parco Pascoletti al parco dei bambini Ponteland.

Un gesto inqualificabile, come quello di danneggiare le piante del parco, staccando i rami ombrosi dal tronco degli alberi che danno refrigerio a chi siede sui sedili e ai prati del Parco Giuseppe Pascoletti. Un luogo punto di riferimento per i residenti, di ogni età. E questi atti vandalici rappresentano un affronto in particolare a loro e all’intera comunità locale.

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