Ancora un camion incastrato sulla Contessa, chiusa la ss452 - Tuttoggi.info

Mezzo pesante incastrato, chiusa la Contessa dall'imbocco per consentire la rimozione del veicolo

Non c’è pace per la “Contessa”, strada alle prese con lavori sul nuovo tracciato e disagi nel vecchio con mezzi pesanti che vi rimangono continuamente incastrati nonostante i divieti.

L’ultimo episodio giovedì mattina: a darne notizia è l’Anas. “A causa di un mezzo pesante rimasto incastrato è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, la strada statale 452 “della Contessa” a Gubbio, in provincia di Perugia tra il km 0 ed il km 3,050. La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di rimozione del mezzo. Anas ricorda che su quel tratto stradale, il transito è consentito solo ai residenti e alle attività locali presenti”.

Si tratterebbe del settimo mezzo pesante incastrato nella zona, una settimana fa l’ultimo episodio.