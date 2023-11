Ancarano, martedì incontro sulla ricostruzione con Castelli

Martedì 21 novembre incontro pubblico ad Ancarano sulla ricostruzione post sisma con i vertici dell'Ufficio speciale e del Comune di Norcia

Dopo l’incontro pubblico a San Pellegrino di Norcia, la “macchina” della ricostruzione post sisma fa tappa ad Ancarano per fare il punto della situazione in quella che è tra le frazioni nursine più danneggiate dal sisma.

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria e il Comune di Norcia hanno infatti promosso ad Ancarano un incontro pubblico alla presenza del senatore Guido Castelli, Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016. L’incontro si svolgerà il 21 novembre 2023 alle ore 12, presso l’area della Pro loco adiacente alla chiesa della Madonna Bianca in località Sant’Angelo.

Interverranno, oltre a Castelli, il sub commissario ing. Fulvio Maria Soccodato, il sindaco reggente di Norcia avv.to Giuliano Boccanera; il direttore dell’USR Umbria ing. Stefano Nodessi Proietti; i dirigenti dell’USR Umbria ing. Gianluca Fagotti e arch. Filippo Battoni; il responsabile area ricostruzione ed urbanistica del comune di Norcia ing. Maurizio Rotondi, il responsabile del settore lavori pubblici del comune di Norcia Livio Angeletti, il presidente della Comunanza Agraria Romeo Canali, il presidente della Pro Loco Venanzo Santucci e il Coordinatore dei Piani Adelindo Capparelli.

La ricostruzione post-sisma 2016 e il rilancio socio-economico del territorio saranno al centro dell’iniziativa, aperta a tutti coloro che vorranno partecipare, con l’obiettivo di attuare un percorso condiviso della ricostruzione pubblica e privata.