Anabolizzanti e farmaci dopanti, arresti tra Corciano e Gubbio. Tremano 500 clienti

Anabolizzanti e farmaci dopanti, coinvolto nucleo familiare e altre 2 persone

Il blitz è scattato a Gubbio e Corciano, con 4 persone coinvolte che fanno parte dello stesso nucleo familiare. Uno degli indagati è finito in carcere, 3 ai domiciliari. Gli ultimi due al centro dell’ordinanza del gip – un bulgaro ed un napoletano – sono stati invece sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Ma l’operazione inerente anabolizzanti e farmaci dopanti non interessa solo l’Umbria: i carabinieri del Comando per la tutela della Salute e quelli territoriali, infatti, stanno eseguendo – sempre su delega della Procura di Perugia – 32 decreti di perquisizione in tutta Italia, a carico di altri indagati a vario titolo legati ai 6 al centro delle misure cautelari. In campo ci sono 160 militari dell’Arma. Ed a finire sotto la lente degli inquirenti ci sono ben 500 clienti, coloro che hanno ricevuto le spedizioni di anabolizzanti e farmaci dopanti: ben 1800 quelle documentate.

Anabolizzanti dalla Bulgaria, inchiesta partita nel luglio 2021

Le indagini, delegate ai militari del Nas di Perugia e che hanno preso il via a luglio 2021, sono state avviate dopo l’intercettazione di un pacco contenente farmaci e sostanze anabolizzanti (proveniente dalla Bulgaria) presso l’aeroporto di Milano Malpensa dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ma destinato a Perugia, presso l’abitazione del soggetto ritenuto il principale autore dell’illecito commercio.

Le investigazioni – fa sapere la Procura perugina – si sono sviluppate mediante servizi di osservazione, attività tecniche di intercettazione, perquisizioni personali e locali che hanno consentito, in epoche e tempi diversi, di intercettare spedizioni di farmaci anabolizzanti e di operare i successivi sequestri.

Clienti atleti di body building e frequentatori di palestre fuori regione

L’indagine ha disvelato un vasto traffico di sostanze illecite ad azione stupefacente in favore di atleti partecipanti a competizioni agonistiche di body building nonché a titolari e frequentatori di palestre con sede fuori Regione. L’approvvigionamento e l’acquisito delle “sostanze” avveniva – secondo gli inquirenti – attraverso canali nazionali ed esteri ad opera dei 4 umbri legati da vincoli di parentela, i quali, utilizzando app di messaggistica e piattaforme di vario tipo, avrebbero provveduto alla successiva spedizione delle sostanze vietate ai numerosi acquirenti “fidelizzati” su tutto il territorio nazionale.

Gli altri due indagati, un soggetto originario e domiciliato in Bulgaria e un altro residente in provincia di Napoli – destinatari dell’obbligo di dimora – si sarebbero occupati di un trasporto di sostanze vietate dalle Marche all’Umbria. Il volume d’affari finora quantificato è di circa 300.000 euro. Ad oggi sono state documentate oltre 1.800 spedizioni in favore di circa 500 soggetti/clienti, la cui posizione è al vaglio della Procura.

(foto di repertorio)