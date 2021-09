Amministrative Parrano, candidati Ceci e Filippetti | I programmi - Tuttoggi

Per le Elezioni Amministrative di Parrano si sono candidati Carlo Ceci, con la lista Noi No, e Valentino Filippetti, con la lista Parrano Bene Comune.

Elezioni Amministrative: il 3 e il 4 ottobre 2021 Parrano si recherà alle urne per eleggere il sindaco e il consiglio comunale.

La scelta è fra Noi No (candidato sindaco Carlo Ceci), e Parrano Bene Comune, che appoggia Valentino Filippetti, già nominato sindaco nel 2016.

Noi No – candidato sindaco Carlo Ceci

Noi No mira a uno sviluppo sostenibile del territorio, promuovendo il turismo interessato a conoscere il mondo agricolo e rurale. Sul fronte della cultura la lista propone eventi che abbiano un legame con il territorio. Per quanto riguarda la viabilità, invece, Noi No aspira alla risoluzione di vari problemi con il proposito di valorizzare la filiera turistica, favorendo l’accoglienza in tutte le stagioni.

La lista: Antonella Alunni Pistoli, Manuela Beltrame, Massimiliano Esposito, Paolo Guerrini, Antonella Mattei, Simonetta Monachini, Andrea Nunzi, Mattia Saltimbanco, Francesco Tiberi.

Parrano Bene Comune – candidato sindaco Valentino Filippetti

Cooperare, Collaborare, Condividere, Innovare: queste le parole d’ordine di Parrano Bene Comune, che intende pensare localmente e agire globalmente. In posizione di rilievo, nello specifico, i giovani, gli anziani, e uno spazio di aggregazione intergenerazionale. Qui, addirittura, potrebbero svilupparsi il volontariato per la cura del verde e altre iniziative finalizzate a rendere Parrano ancora più accogliente. Infine un accesso “migliore” e “digitale” agli uffici e ai servizi comunali.

I candidati: Vittoria Buratta, Leonardo Marcacci, Filippo Mechelli, Andrea Morcellini, Fabiola Moretti, Franco Rossi, Sistina Sabellico, Lorenzo Sterpa, Isabella Tedeschini, Marco Trippella.