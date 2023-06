“Amleto in salsa piccante”, annullato lo spettacolo di stasera

L'Amleto sarà riproposto ad ottobre. Previsto il rimborso dei biglietti per le oltre 300 persone che li avevano già acquistati.

Annullato lo spettacolo in programma per questa sera (30 giugno) a Campello sul Clitunno “Amleto in salsa piccante” per la regia di Graziano Petrini. La compagnia teatrale Sipario e la Modern music school di Spoleto che promuovevano la serata hanno infatto deciso di riproporre lo spettacolo in autunno date le previsioni meteo avverse. Previsto il rimborso dei biglietti per le oltre 300 persone che li avevano già acquistati.

“Eravamo carichi, – spiega Graziano Petrini – pronti per il debutto. Purtroppo, però, ancora una volta, il maltempo ci perseguita, lasciandoci nell’incertezza di pioggie serali. Nostro malgrado, siamo costretti a rinunciare al debutto, già rimandato una volta. Non correremo il rischio di una nuova data estiva; e rispettiamo troppo il nostro pubblico per tenerlo in attesa fino a questa sera. Abbiamo deciso, dopo una lunga riflessione, di sospendere il progetto e riprenderlo in autunno per proporlo in una veste ancora più ricca. Amleto in salsa piccante lo faremo a metà ottobre…al chiuso, ma soprattutto, a teatro! Gli oltre 300 biglietti già venduti saranno rimborsabili dal 3 al 14 luglio, presso la sede della Modern Music School, dalle ore 9 alle ore 13, tutti i giorni, esclusi sabato e domenica. È una cosa “dovuta” a chi ci ha dato fiducia per ben due volte! Siamo molto dispiaciuti di non andare in scena, stasera, ma siamo sicuri che il nostro pubblico comprenderà e rispetterà la nostra scelta. Il nostro Amleto sarà ancora più bello e rabbioso; lo meritiamo noi…e voi! Ad ottobre, ricordate! E questa volta, niente e nessuno potrà impedircelo!”.