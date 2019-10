Amelia, volontari Legambiente scoprono discarica abusiva copertoni | Esposto ai Carabinieri

I volontari di Legambiente durante la tradizionale giornata volontariato ambientale, chiamata ironicamente “caccia al rifiuto”, per ripulire i boschi dai tanti rifiuti gettati da sconsiderati, hanno ripulito diverse località tra Fornole e Montecampano, trovando ingenti quantità di rifiuti tra cui un materasso in avanzato stato di decomposizione, una batteria, una macchina del caffè diversi oggetti ingombranti di metallo e in via della Raganella, una piccola discarica contenente, tra l’altro, 15 copertoni. Dopo un’inchiesta condotta tra gli abitanti del vicinato è emerso che i copertoni sono comparsi tutti insieme circa 2 anni fa, cosa che “fa logicamente pensare ad uno smaltimento illegale di rifiuti speciali attuato da qualcuno che doveva invece smaltirli regolarmente. Per questo ritrovamento è stato effettuato un esposto ai carabinieri forestali inviato per conoscenza al sindaco, l’assessore e la asl per un corretto smaltimento di quanto trovato” – informa Legambiente.

La caccia al rifiuto è stato l’ultimo atto della nostra campagna “puliamo il mondo”, l’edizione italiana di Clean Up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Una campagna di pulizia che nasce dalla necessità e la voglia di riappropriarsi del proprio territorio prendendosene cura, che segna il bisogno della gente di mettersi in relazione per tutelare gli spazi pubblici, prendendo coscienza che oltre a ripulire, si dovrebbe imparare a non sporcare.

Anche quest’anno le giornate di volontariato ambientale sono state dedicate alla sensibilizzazione sul problema dei rifiuti e sulla necessità di una corretta raccolta differenziata e sono state rivolte prevalentemente ai ragazzi delle scuole dell’amerino. Venerdì 20 Settembre si è svolto l’incontro con li ragazzi della scuola media di Amelia sul problema dei rifiuti. Alla fine dell’incontro i ragazzi hanno ripulito dai rifiuti alcune zone di Amelia. Sabato 28 Settembre i bambini della scuola elementare di Fornole hanno ripulito il bosco di S. Silvestro, Giovedì 3 Ottobre dopo un incontro sul problema dei rifiuti i ragazzi della scuola media di Lugnano hanno ripulito alcune zone di campagna limitrofe alla scuola ritrovando quantità ingenti di rifiuti tra cui diversi copertoni, un televisore, un video ed altri apparecchi elettronici. La manifestazione continuerà giovedì 17 Ottobre con un incontro con i ragazzi della scuola media di Alviano.

