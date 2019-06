Amelia, da 1 luglio via a ritiro pannoloni e pannolini usati

share

Partirà il 1 luglio e durerà tutta l’estate, fino al 30 settembre, l’attività annuale di ritiro a domicilio di pannoloni e pannolini usati. A darne l’annuncio è l’amministrazione comunale che come l’anno scorso procederà a recuperare i materiali usati per il corretto smaltimento. Due le modalità di operazione.

La prima più intensa per le zone maggiormente abitate dove il ritiro avverrà due volte alla settimana, la seconda invece con una frequenza di una sola volta alla settimana nelle zone con minori residenti. L’annuncio della data di inizio è stato dato in Consiglio comunale dall’assessore Avio Proietti Scorsoni che ha risposto ad un’interrogazione in merito presentata dal gruppo di minoranza Vivere Amelia.

L’assessore ha anche fornito il dato riguardante il numero di utenze interessate che al 31 agosto del 2018 erano 158, in calo rispetto alla precedente rilevazione che ne contava 270. “Per il 2019 – ha dichiarato Proietti Scorsoni – è in corso l’aggiornamento, anche se noi raccomandiamo sempre agli interessati di comunicare direttamente eventuali variazioni, sia per ottimizzare il servizio che per contenere la spesa”.

share

Stampa