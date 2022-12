Ambiente e inquinamento a Terni e Narni, nasce lo Sportello Energia - Tuttoggi

25 milioni di euro per il miglioramento della qualità dell’aria per Terni e Narni

È dello scorso 7 dicembre, infatti la Delibera della Giunta Regionale sull’approvazione di un accordo integrativo all’accordo di programma sottoscritto tra Regione Umbria e Ministero dell’Ambiente.

L’integrazione prevede 25milioni di euro, sui 170milioni stanziati in tutta Italia, destinati all’Umbria, che si vanno a sommare ai 4milioni di euro già stanziati nel 2018, per l’attuazione di particolari misure volte al risanamento dell’aria, che riguarderanno essenzialmente la zona della Conca Ternana, sottoposta a procedura di infrazione UE per il superamento delle concentrazioni di PM10 in atmosfera.

Come ridurre l’inquinamento

Le misure di risanamento previste, per cui è stata deliberata tale integrazione, mirano principalmente a ridurre le emissioni prodotte dal traffico veicolare e dai sistemi di riscaldamento domestico e prevedono contributi all’acquisto di veicolo elettrici, azioni di promozione della mobilità ciclopedonale, potenziamento delle reti ciclopedonali, contributi per la sostituzione degli impianti di riscaldamento a biomassa con sistemi ad alta efficienza e basse emissioni, interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici.

L’accordo prevede inoltre la realizzazione di importanti studi epidemiologici, campagne di comunicazione per informare sulle problematiche della qualità dell’aria e a sostegno delle modifiche dei comportamenti dei cittadini, a partire da momenti di sensibilizzazione ai giovani.

I giovani per l’ambiente

Ed è proprio per partire dai giovani, dalla loro attenzione alla sostenibilità, favorendo una presa di coscienza rispetto alle problematiche ambientali che viviamo ed all’impegno necessario per contrastarle, che l’incontro di oggi è stato anche l’occasione per presentare il libro “Io e i Green Heroes” – scritto da Alessandro Gassmann, con Roberto Bragalone ed il supporto scientifico del Kyoto Club, associazione no profit impegnata da 30 anni nel contrasto al cambiamento climatico – che è parte integrante del progetto #GreenHeroes, realizzato dallo stesso Gassmann, in collaborazione con Annalisa Corrado, presente all’incontro odierno, per raccontare delle buone pratiche da poter attuare affinché le scelte che facciamo negli acquisti, nel modo di viaggiare e di vivere, siano rispettose dell’ambiente che ci circonda. Il progetto #GreenHeroes infatti dà voce a tutte le donne e gli uomini che con visione e approccio sistemico hanno scommesso sulla sostenibilità in modo radicale e vincente, rendendosi protagonisti di economie generative, innovative, inclusive, solidali che mostrano una faccia eccellente e virtuosa di questo Paese.