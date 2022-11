Inquinamento Terni, aumentano i 4 milioni per la Conca Ternana grazie ad accordo Regione-Governo - Tuttoggi

Inquinamento, le iniziative per la città di Terni

“Verranno introdotte – aggiunge l’assessore – misure di incentivazione quali contributi per mezzi di trasporto a basse emissioni, biglietti e abbonamenti agevolati, sportelli per il sostegno all’accesso a contributi per l’acquisto di impianti a biomassa ad alta efficienza. L’accordo prevede, inoltre, importanti studi epidemiologici e di caratterizzazione delle polveri, e campagne di comunicazione per informare i cittadini e favorire comportamenti virtuosi”.

Incentivi per combattere l’inquinamento

“Le ulteriori azioni per il controllo delle emissioni inquinanti introdotte con l’Accordo integrativo – sottolinea Morroni – di concerto con il Ministero dell’ambiente, con i Comuni della Conca Ternana, Terni e Narni, e con ARPA Umbria, integrano quanto previsto già nella prima fase, introducendo un sistema di erogazione di contributi, rivolti ai residenti in Umbria, da impiegare per l’acquisto di veicoli leggeri a zero emissioni e a sostegno della sostituzione di sistemi di riscaldamento a biomassa obsoleti con impianti ad alta efficienza”.

Energia rinnovabile

“Sono previsti, altresì, – continua l’assessore – interventi di efficientamento degli edifici pubblici, quali scuole e sedi istituzionali, e azioni di sostegno alle Comunità energetiche nella Conca Ternana. Di particolare rilievo, la progettazione e realizzazione di un centro per la produzione di idrogeno green che utilizzi fonti di energia rinnovabile, quali il fotovoltaico, per l’alimentazione di innovativi autobus a idrogeno destinati al trasporto pubblico locale. Si apre un quadro di opportunità molto ampio e strategico – conclude Roberto Morroni – in armonia con il Piano regionale della qualità dell’aria, attualmente in fase di aggiornamento, e con le politiche regionali per la lotta all’inquinamento atmosferico”.