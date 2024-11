Alziamo la voce!, partito ad Assisi un progetto di lettura con 27 classi - Tuttoggi.info

Il progetto Alziamo la Voce! Scelte d’autore organizzato dal Comune di Assisi e dall’Associazione Birba per promuovere la lettura tra i bambini e le bambine e che coinvolge 27 classi di Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado degli Istituti Comprensivi Assisi 1, Assisi 2,Assisi 3 e del Convitto entra nel vivo.

Il progetto – che si prefigge lo scopo di stimolare lo scambio ed il confronto favorendo il formarsi tra gli alunni di un pensiero autonomo e critico – si è articolato attraverso la lettura ad alta voce delle opere di autori accuratamente selezionati anche sulla base della fascia di età degli studenti. Le prime due autrici selezionate da 12 classi delle scuole primarie del Comune di Assisi che hanno aderito al progetto sono Cristina Bellemo e Marina Marinelli. Le classi e le loro insegnanti hanno incontrato Bellemo ieri e oggi e Marina Marinelli il 3 dicembre. “Siamo davvero soddisfatti – afferma Paolo Mirti, assessore alla scuola – per l’interesse che le bambine ed i bambini delle nostre scuole primarie hanno manifestato in Alziamo la voce!, un progetto originale e coinvolgente. Grazie al prezioso lavoro dell’associazione Birba ed alla qualità delle insegnanti gli alunni hanno letto ad alta voce in classe i libri scelti selezionando poi un’autrice da incontrare in classe”