AI Goes to Umbria: il potere dell’intelligenza artificiale in comunicazione sceglie il cuore verde d’Italia - Tuttoggi.info

L’intelligenza artificiale entra nel cuore dell’Umbria. Si svolgerà a Foligno, dal 23 al 25 maggio 2025, la prima edizione di AI Goes to Umbria, un corso intensivo e operativo dedicato al potenziale dell’AI nella comunicazione. Un’iniziativa inedita che sposta il baricentro dell’innovazione, portandolo fuori dalle grandi città per radicarsi in un territorio vivo, locale.

Pensato per professionisti della comunicazione, freelance, team aziendali e creativi digitali, il corso nasce da una sinergia concreta tra esperti attivi tra Milano e la Svizzera, unendo competenze e visioni differenti con un obiettivo comune: rendere l’AI accessibile, concreta e al servizio del lavoro di oggi.

Dietro AI Goes to Umbria ci sono professioni con un solido background sulla comunicazione di clienti nazionali e internazionali.

Scrambled Heads, con Benedetta Lucca e Davide Fiori

Linkfloyd – Swiss Creative Company, rappresentata da Gaetano Biondo

Insieme, hanno progettato un’esperienza formativa immersiva, capace di fondere contenuti avanzati, laboratori pratici e un mindset operativo, per aiutare i partecipanti a integrare in modo efficace l’uso dell’AI nel proprio flusso di lavoro quotidiano.

Il programma

Tre giornate intense, strutturate su moduli progressivi e orientati alla pratica:

Strategia e progettazione della comunicazione

Intelligenza Artificiale: dai fondamenti ai modelli generativi (LLM e Diffusion)

Laboratori pratici su scrittura, creazione di immagini e contenuti AI

Ottimizzazione dei risultati: prompt design, uso avanzato di ChatGPT e tool verticali

Un approccio formativo ideale per chi desidera passare dalla curiosità alla competenza, e tornare al proprio lavoro con strumenti immediatamente utilizzabili.

A chi si rivolge

AI Goes to Umbria è aperto a:

Professionisti e consulenti della comunicazione

Freelance e content creator

Aziende, team marketing e PMI

Creativi digitali, designer, innovatori territoriali

Non è necessario avere competenze pregresse in AI: è sufficiente la voglia di aggiornarsi, sperimentare e aprirsi a nuove possibilità.

Un format che guarda al futuro

AI Goes to Umbria è più di un corso. È un format replicabile, nato per crescere e declinarsi su più fronti, con futuri percorsi formativi dedicati a temi come:

Stop motion per video

Social media management evoluto

Illustrazione digitale

Marketing e comunicazione con focus AI-first

Una nuova idea di formazione che parte dal territorio per espandersi in ogni direzione, valorizzando le radici e costruendo competenze con respiro internazionale.

Perché proprio in Umbria?

«Perché l’innovazione non è (solo) una questione di grandi città», raccontano gli organizzatori.

«Con AI Goes to Umbria, i contesti locali potranno accedere ad aggiornamenti che generalmente accadono nei grandi centri e diventano accessibili al resto, tramite piattaforme digitali. Con questo corso, vogliamo recuperare una cosa che la digitalizzazione e l’AI non potranno mai avere: la relazione, l’apporto umano e la capacità dello scambio che creare valore.»

AI GOES TO UMBRIA

L’innovazione è di tutti. E deve essere per tutti.

Dove: Foligno (PG), Umbria

Quando: 23–24–25 maggio 2025

Info e iscrizioni: www.goestoumbria.com