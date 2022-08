Altotevere sempre più a misura di "vip", Geoffrey Rush in cerca di pavimenti antichi a Pistrino - Tuttoggi

L'attore premio Oscar australiano è arrivato giorni fa in una nota azienda di materiali edili antichi e si è concesso anche per qualche selfie

Sempre più vip scelgono l’Altotevere ma non solo per turismo. Stavolta è il premio Oscar Geoffrey Rush a “scendere” in vallata, a quanto pare per fare degli…acquisti.

Il 71enne attore australiano – il mitico Hector Barbossa dei “Pirati dei Caraibi” – è arrivato lunedì (1 agosto) a Pistrino (Citerna), in una nota azienda di materiali edili antichi, dove si sarebbe soffermato particolarmente su alcuni pavimenti vintage. Oltre a dispensare complimenti a titolari e dipendenti, alla fine, Geoffrey Rush si è gentilmente messo in posa per qualche selfie.