Stella Bossari celebra la sua terra tra verde, pace e brustichino "Umbria mio posto del cuore" VIDEO - Tuttoggi

La figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback (nata a Città di Castello) fa una sua personale dichiarazione d'amore ai luoghi dov'è nata e dove passa sempre le sue estati "Completamente innamorata di questo posto magico"

Un vero e proprio spot alla sua terra, ma anche una dichiarazione d’amore. Stella Bossari, figlia di Daniele e Filippa Lagerback, ha raccontato la “sua” Umbria in un video postato sul proprio canale YouTube – intitolato “Il mio posto del cuore” – celebrando le colline di Città di Castello e tutta la natura che circonda la casa dov’è nata, tra la Montesca e Monte Santa Maria Tiberina.

“Quando penso a questo posto mi viene in mente la serenità, casa, estate, libertà, pace, amore – dice la 19enne girando nel giardino dell’abitazione immersa nel verde alto tiberino – Qui si perde la concezione del tempo. Il canto delle cicale e degli uccellini portano in uno stato meditativo in cui liberi la mente da ogni pensiero. Questa per me è l’Umbria”.