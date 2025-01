Alternativa popolare dice addio al Centrodestra, Bandecchi: “Torniamo ad essere indipendenti“ - Tuttoggi.info

È durato giusto il tempo della campagna elettorale per le regionali – perse – l’accordo nazionale tra Alternativa popolare e il centrodestra. Nonostante i rapporti rimasti sempre tesi a livello locale tra il sindaco Bandecchi e i partiti locali.

L’annuncio lo ha dato ieri il primo cittadino e leader di Ap, dopo aver dato vita in Consiglio comunale all’ennesimo sguaiato show, con tanto di insulti al consigliere Cecconi e più richiami da parte della presidente Francescangeli. Poi la spiegazione sui social network. “Salta l’accordo con il centrodestra, – ha detto Bandecchi – perché purtroppo non c’erano le basi per andare avanti: il centrodestra è troppo concentrato su se stesso. Per essere in una alleanza le cose vanno decise insieme, bisogna condividere. Pur augurando a tutto il centrodestra e al Governo tutto il bene, noi di Alternativa Popolare, torniamo ad essere indipendenti e a portare avanti la nostra politica equilibrata e giusta“.